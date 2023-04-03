ارتفاع ضحايا أعاصير أمريكا إلى 32 شخصاً على الأقل

واشنطن-سانا

ارتفع عدد ضحايا الأعاصير المدمرة التى ضربت مناطق واسعة فى الولايات المتحدة إلى 32 شخصاً على الأقل، في الوقت الذي تم فيه الإعلان عن ولاية أركنساس منطقة كوارث كبرى.

ونقلت وكالة أسوشيتدبرس عن هيئة الأرصاد الوطنية الأمريكية قولها: إن الإعصار تسبب في مصرع 32 شخصاً، كما أدى إلى دمار منازل عدة ومحلات، واقتلاع الأشجار وانتشار النفايات فى الأحياء ب11 ولاية على الأقل.

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مصرع 18 إضافة إلى تدمير مبان كثيرة وانقطاع التيار الكهربائي.

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