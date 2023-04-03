الجيش الروسي يستلم سلاحاً (لا مثيل له في الترسانة الغربية)

موسكو-سانا

تسلم الجيش الروسي اليوم أنظمة قاذفات (الشمس الحارقة) المحدثة من نوع (توز- اي 1) التي حسب ضابط روسي ليس لها مثيل في الترسانة الغربية للأسلحة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم نقلته وكالة نوفوستي: “لأول مرة في تاريخ القوات المحمولة جواً تم اليوم في مقاطعة ساراتوف تزويد أحد التشكيلات لقوات الحماية من الإشعاعات والمواد الكيميائية والبيولوجية بأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة المحدثة نوع توز-اي 1”.

وصرح مدير جهاز الحماية من الإشعاعات والمواد الكيميائية والبيولوجية التابعة للقوات المحمولة جواً العقيد أليكسي غونشاروف أن هذه الأنظمة (ليس لها مثيل في الترسانة الغربية للأسلحة)، وهي “تثير الذعر في أعدائنا”، مضيفاً: “أنا واثق من أن استخدامها سيقرب انتصارنا”.

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