بدء صرف إعانات الشلل الدماغي في السويداء

السويداء-سانا

بدأ فرع المؤسسة السورية للبريد بالسويداء صرف إعانات الشلل الدماغي، وفق الجداول الواردة من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بأماكن وعناوين المستهدفين منها.

وبين مدير فرع المؤسسة وليد أبو شاهين في تصريح لمراسل سانا اليوم أن عدد المستفيدين من هذه الإعانات بلغ 1444 شخصاً من ذوي الإعاقة، وقيمة المبالغ المخصصة لهم 53.730 مليون ليرة سورية، يجري توزيعها في منازلهم تباعاً عن طريق المكاتب البريدية المنتشرة على ساحة المحافظة، بهدف تخفيف عناء السفر إلى مركز المحافظة وتحقيق السرعة في إيصالها لمستحقيها.

ولفت أبو شاهين إلى أن مقدار الاستفادة من الإعانة حسب درجة الإعاقة ونسبتها، وذلك وفق ثلاث فئات، بحيث تكون للمستفيد من الفئة الأولى 46200 ألف ليرة، والثانية 23100 ليرة، والثالثة 15400 ليرة.

عمر الطويل

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