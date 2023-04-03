الحرارة إلى ارتفاع والجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام

دمشق-سانا

تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل، نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وبارداً نسبياً، محذرة من حدوث الصقيع على المناطق الجبلية، ومن تشكل الضباب خلال ساعات الصباح الباكر وخاصة في المناطق الوسطى والشمالية الغربية وغوطة دمشق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة في المناطق الغربية والجزيرة وجنوبية إلى جنوبية شرقية في باقي المناطق، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة غداً لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع أجواء سديمية مغبرة وخاصة على المناطق الجنوبية الشرقية والبادية والجزيرة بعد الظهر والمساء.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…

الإثنين الثلاثاء الأربعاء دمشق 24 / 8 28 / 11 22 / 12 القنيطرة 19 / 7 24 / 9 19 / 10 درعا 25 / 9 30 / 11 24 / 11 السويداء 23 / 8 27 / 10 22 / 10 حمص 23 / 8 27 / 10 23 / 11 حماة 24 / 9 28 / 11 24 / 11 الحسكة 20 / 9 25 / 11 22 / 10 اللاذقية 23 / 13 26 / 14 21 / 13 طرطوس 23 / 13 26 / 14 22 / 13 حلب 21 / 8 24 / 10 20 / 8 إدلب 20 / 10 24 / 11 20 / 10 دير الزور 25 / 11 28 / 12 25 / 12 الرقة 22 / 8 26 / 10 22 / 10

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