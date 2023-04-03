حزب الائتلاف الوطني يفوز بالانتخابات التشريعية في فنلندا

هلسنكي-سانا

فاز حزب الائتلاف الوطني الفنلندي في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس في فنلندا، ليخلف بذلك زعيمه بيتيري أوربو رئيسة الوزراء المنتهية ولايتها سانا مارين.

ونقلت وكالة فرانس برس عن أوربو البالغ من العمر 53 عاماً، قوله على وقع تصفيق مناصريه: “هذا نصر عظيم، وسنبدأ مفاوضات لتشكيل حكومة”.

واعترفت مارين بهزيمتها في الانتخابات التي جاء فيها حزب الائتلاف الوطني أولاً، تلاه حزب الفنلنديين، بينما حل حزبها الاجتماعي- الديمقراطي في المرتبة الثالثة.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة (إيل): إن تقديراتها التي غالباً ما تكون قريبة جداً من النتائج النهائية تشير إلى أن حزب الائتلاف الوطني سيحصل على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان المقبل، وهو 48 مقعداً متقدماً على حزب الفنلنديين المناهض للهجرة الذي سيحصل على 46 مقعداً، في حين سيحصل الحزب الاجتماعي الديمقراطي على 43 مقعداً.

وحسب العرف السائد في فنلندا منذ عام 1987، فإن الحزب الذي يتصدر الانتخابات التشريعية هو الذي يتولى منصب رئيس الوزراء شرط أن يكون قادراً على تشكيل ائتلاف يحظى بالأغلبية في البرلمان.

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