SCS-NET

تشيلسي يقيل مدربه بعد تراجع الفريق في الدوري الإنكليزي

2023-04-02

لندن-سانا

أعلن نادي تشيلسي اليوم إقالة مدربه غراهام بوتر بعد تراجع ترتيب الفريق للمركز 11 في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال النادي في بيان: “إن غراهام وافق على التعاون مع النادي لتسهيل الانتقال بسلاسة فيما سيتولى برونو سالتور مسؤولية تدريب الفريق بشكل مؤقت”.

وتعاقد بوتر مع تشيلسي في أيلول الماضي بعد رحيله عن برايتون واستمر مع الفريق 31 مباراة فقط، وفاز في 12 منها قبل أن يقرر النادي إقالته اليوم.

وكانت آخر مباراة له مع الفريق هي خسارة تشيلسي 2-0 على أرضه أمام أستون فيلا أمس.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

نيوكاسل يفوز على مانشستر يونايتد بالدوري الإنكليزي

لندن-سانا فاز نيوكاسل على مانشستر يونايتد بهدفين دون مقابل في مباراة جمعتهما اليوم ضمن الجولة

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved