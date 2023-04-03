تشيلسي يقيل مدربه بعد تراجع الفريق في الدوري الإنكليزي

لندن-سانا

أعلن نادي تشيلسي اليوم إقالة مدربه غراهام بوتر بعد تراجع ترتيب الفريق للمركز 11 في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال النادي في بيان: “إن غراهام وافق على التعاون مع النادي لتسهيل الانتقال بسلاسة فيما سيتولى برونو سالتور مسؤولية تدريب الفريق بشكل مؤقت”.

وتعاقد بوتر مع تشيلسي في أيلول الماضي بعد رحيله عن برايتون واستمر مع الفريق 31 مباراة فقط، وفاز في 12 منها قبل أن يقرر النادي إقالته اليوم.

وكانت آخر مباراة له مع الفريق هي خسارة تشيلسي 2-0 على أرضه أمام أستون فيلا أمس.

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