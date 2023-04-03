محافظة دمشق تكرم 100 عامل نظافة

دمشق-سانا

تقديراً لجهودهم المبذولة ومثابرتهم بالعمل بكل أمانة وإخلاص للحفاظ على النظافة العامة بالمدينة وأحيائها، كرمت محافظة دمشق اليوم 100 عامل من مديرية النظافة خلال فعالية أقامها فريق العطاء فن بالتعاون مع المحافظة.

محافظ دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي أكد أن التكريم واجب ولفتة تقدير للعمال الذين يستحقون كل الاهتمام والشكر لما يبذلونه من جهد وتفانِ في عملهم للحفاظ على نظافة المدينة وأحيائها وأثنى على جهودهم ودورهم الهام الذي يقومون به بكل إخلاص رغم الظروف الصعبة صيفاً وشتاءً.

بدوره رئيس فريق (العطاء فن) الدكتور فايز صندوق أكد أن هذه الفئة التي تكد وتجتهد تستحق التشجيع والثناء وأبسط ما يمكن تقديمه لهم هو تكريمهم وشكرهم على جهودهم المخلصة.

فراس الصافي

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