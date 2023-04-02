بوتين يؤكد أهمية تعزيز الإمكانات الدفاعية لدولة الاتحاد بين روسيا وبيلاروس

موسكو-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أهمية العمل في الظروف الصعبة الراهنة على تعزيز الإمكانيات الدفاعية لدولة الاتحاد بين روسيا وبيلاروس فضلاً عن تنسيق النشاط على الساحة الدولية.

وقال بوتين في برقية تهنئة وجهها إلى المشاركين في الاجتماعات الرسمية بمناسبة يوم الوحدة بين شعبي روسيا وبيلاروس: “في ظل الظروف الصعبة الحالية، يتم العمل على تعزيز الإمكانات الدفاعية لدولة الاتحاد، كما ويجري العمل على اتخاذ الإجراءات المنسقة على الساحة الدولية” مضيفاً “من المهم في الظروف الصعبة الحالية أن نضمن أمناً موثوقاً به، وأن نعزّز الإمكانات الدفاعية لدولة الاتحاد”.

يُشار إلى أن بوتين بعث في وقت سابق رسالة تهنئة إلى رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو بمناسبة يوم الوحدة بين شعبي روسيا وبيلاروس، لفت فيها إلى أنّه على الرغم من ضغوط العقوبات، فإن روسيا وبيلاروس تنسّقان بشكل فعّال كافة الجهود على الساحة الدولية.

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