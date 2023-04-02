الكاتب حافظ حسين يوقع كتابه “ومضات في سماء الحكمة”

طرطوس-سانا

وقع الكاتب والشاعر حافظ حسين كتابه الأول (ومضات في سماء الحكمة)، الذي يتضمن موضوعات شعرية فلسفية متنوعة، وذلك في قاعة الاجتماعات بمبنى محافظة طرطوس.

وبين حسين في تصريح لمراسلة سانا أن الكتاب هو نتاجه الشعري والأدبي الأول، وهو عبارة عن ثلاثين ومضة أو نفحة شعرية على الطريقة الحديثة، وهو صادر عن دار أرواد للنشر، موضحاً أن ريع بيع الكتاب يعود بشكل كامل لصالح صندوق دعم أسر الشهداء.

وفي الدراسة الأدبية والنقدية قدم عدد من الأدباء رؤيتهم وقراءتهم للكتاب، حيث أوضحت الشاعرة والكاتبة أحلام غانم عضو اتحاد الكتاب العرب أن البرعم الأول للكاتب حسين حمل عنواناً جميلاً وبسيطاً في آن معاً (ومضات في سماء الحكمة).

أما الشاعر والكاتب حسن حسين فرأى في الكتاب صحوة روحية صوفية لروح شبابية متوهجة تتضمن ثلاثين عنواناً بلغة سهلة وبسيطة جداً، إلا أنها تحمل معاني عميقة ومثيرة للفكر والتساؤلات.

أما الشاعرة والكاتبة ازدهار رسلان فوجدت أنه مجموعة من التجليات الروحانية والفلسفة بمواضيع متنوعة، حيث تطرق فيه الكاتب إلى مواضيع المرأة والشهيد، فكانت خطوته في التوجه إلى الشهداء ملفتة للنظر.

وأضافت رسلان: إن الكاتب كتب عن المرأة الحالمة، مخرجاً الأنثى من الصورة النمطية لها، فتناولها على أنها القارئة والعاملة، مبتعداً عن الصورة السلبية.

الشاعرة إلهام إسماعيل رأت في هذا العمل تكريماً للشهداء وخطوة إيجابية، وخاصة في ظل الظروف الراهنة.

نجوى العلي

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