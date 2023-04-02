تركيب منظومة طاقة شمسية لبئر قرية حوش نصري بريف دمشق

دمشق-سانا

أنهت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دمشق وريفها، بالتعاون مع منظمة العون الكنسي النرويجي تركيب منظومة طاقة شمسية لبئر قرية حوش نصري في ريف دمشق.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها تلقت سانا نسخة منه أن تركيب المنظومة يأتي في إطار التعاون مع المنظمات الدولية العاملة في سورية، مشيرة إلى أن غزارة البئر تبلغ نحو 35 متراً مكعباً في الثانية.

وبينت المؤسسة أنه تم اليوم ضخ المياه من البئر بشكل تجريبي للتأكد من عمل المنظومة، لافتة إلى أن عدد السكان المستفيدين من البئر يصل إلى نحو 5000 نسمة.

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