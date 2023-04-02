عبد اللهيان يبحث مع نظيره السعودي العلاقات الثنائية بين البلدين

طهران-سانا

بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأعرب عبد اللهيان وفق ما نقلت وكالة ارنا عن ارتياحه للمسار الإيجابي للعلاقات بين البلدين، مؤكداً عزم بلاده على تطوير سياسة الجوار.

وناقش الجانبان آخر أوضاع الاتفاق بين البلدين وعقد اجتماع بينهما في غضون الأيام المقبلة.

بدوره شدد بن فرحان على ضرورة استمرار التواصل واللقاء بين مسؤولي البلدين، واصفاً مسيرة الإجراءات الجارية في البلدين بأنها إيجابية ومرضية.

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