50 طالباً يشاركون بصيانة مقاعد مدرستهم في درعا البلد

درعا-سانا

شارك 50 طالباً في صيانة مقاعد مدرستهم بدرعا البلد، مع ختام برنامج مهارات الحياة الذي نفذه فرع الهلال الأحمر العربي السوري بدرعا.

رئيس فرع الهلال الدكتور أحمد المسالمة ذكر في تصريح لمراسل سانا، أنه بهدف تعزيز أهمية العمل الجماعي والمساهمة في توفير بيئة تعليمية ملائمة للطلاب، تشارك عدد من الطلاب مع متطوعي الفرع لصيانة مقاعد مدرستهم، مبيناً أن هذا العمل اقترحه الطلاب اليافعون في ختام مبادرة برنامج مهارات الحياة.

وأشار المسالمة إلى أن الطلاب تلقوا جلسات توعوية من قبل متطوعي فرع الهلال، شملت تعريفهم بالبرنامج الذي تضمن محاور معرفة الذات وفن التفكير وحل المشكلات واتخاذ القرارات والعمل كفريق والتعبير والتواصل.

وبين المسالمة أن مدة برنامج مهارات الحياة شهران، ويتوجه بشكل رئيسي لليافعين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً، ويجري تنفيذه بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency