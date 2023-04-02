مبادرة في دوما تستهدف 500 طالب وطالبة لإعادة شرح منهاج بعض المواد بشكل مجاني

ريف دمشق-سانا

أطلق معهد التميز للمتفوقين في مدينة دوما بالتعاون مع مجمع دوما التربوي مبادرة، لإعادة شرح منهاج مادة الرياضيات بالكامل، وبعض المواد الأخرى تستهدف 500 طالب وطالبة من الصف التاسع والثالث الثانوي العلمي.

وفي تصريح لمراسلة سانا أوضح مدير المعهد عمار هارون أن المبادرة تنفذ بالتنسيق مع عدد من مدرسي مادة الرياضيات على مدار أربعين يوماً، قبيل بدء امتحانات الشهادتين، وتستهدف 200 طالب وطالبة من الصف الثالث الثانوي العلمي في المرحلة الأولى و300 طالب وطالبة من الصف التاسع كمرحلة ثانية يقوم الأساتذة خلالها بإعادة شرح منهاج مادة الرياضيات ومواد أخرى بشكل كامل، وحل جميع المسائل والتمارين بشكل مجاني.

ووفق هارون تسهم هذه المبادرة في التخفيف من بعض الأعباء المادية التي تترتب على أهالي الطلاب في ظل الظروف الحالية، لافتاً إلى أنه تم التحضير للمبادرة قبل حوالي شهر، وتنظيم برنامج خاص للجلسات، وتجهيز القاعات في المعهد، واستنفار الكوادر الإدارية من موجهين ومشرفين من أجل استيعاب العدد المطلوب.

رشا هارون إحدى المدرسات المشاركات في المبادرة أكدت من جانبها أنه من الواجب عليهم كمدرسين وكمؤسسات تربوية حكومية أو خاصة مساعدة الطلاب في هذه الأيام العصيبة التي يزداد فيها توتر الطالب، لافتة إلى أنها تقوم من خلال الجلسات بإعادة شرح بعض الدروس وحل التمارين.

المدرسة قمر رسلان أكدت أنها بدأت أولاً بشرح خطة عمل الدورة إلى الطلاب ووضعت برنامجاً خاصاً يتمثل بخمس وعشرين جلسة ستقوم خلاله بإنهاء المنهاج شرحاً ومراجعةً لتقوم بعدها بامتحان تجريبي للطلاب يبين مدى استعدادهم للامتحان النهائي، مشيرة إلى أن هذه المبادرة وجدت تفاعلاً واسعاً لدى الأوساط التعليمية في مدينة دوما، الأمر الذي شجع بعض المدرسين لإعطاء مواد أخرى دون مقابل لطلاب الصف التاسع.

من جهته كشف مدرس اللغة الإنكليزية محمد قاسم استعداده لطرح مبادرة جديدة ستبصر النور بعد انتهاء شهر رمضان تتمثل بإعادة شرح منهاج اللغة الإنكليزية كاملاً لطلاب الصف التاسع بعد التنسيق مع إدارة المعهد.

بدورهم أعرب عدد من أولياء الطلاب عن امتنانهم لإدارة المعهد والمدرسين المشاركين في المبادرة لدورهم الكبير في دعم الطلبة، ومساعدتهم على مراجعة المنهاج قبيل الامتحان، حيث أكدت والدة الطالب محمد بدر أن هذه الخطوة أتاحت لابنها فرصة كبيرة لمراجعة معلوماته، ليكون جاهزا للامتحان النهائي، وتركت أثراً إيجابياً من شأنه إزالة التوتر الذي يسبق بدء الامتحان.

وكان معهد التميز للمتفوقين أطلق العام الماضي مبادرة مجانية أيضاً استقبل من خلالها 90 طالبة من طالبات البكالوريا الأدبي المنقطعات عن الدراسة، واللواتي تقدمن لامتحان الشهادة الثانوية.

سفيرة اسماعيل

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency