3 مليارات ليرة مبيعات بردى للصناعات المعدنية خلال الربع الأول من العام الحالي

دمشق-سانا

وصلت قيمة مبيعات الشركة العامة للصناعات المعدنية (بردى) خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي إلى 3 مليارات ليرة سورية، حيث تتضمن خطة الشركة تحقيق مبيعات تصل إلى 20 مليار ليرة لهذا العام، بما يحقق الريعية الاقتصادية والربحية المناسبة في ظل تعطش السوق المحلية لمنتجات بردى المعروفة بجودتها العالية وأسعارها المنافسة.

المدير العام للشركة المهندس علي عباس أوضح في تصريح لمراسل سانا أن منتجات الشركة التي تتجاوز العشرين منتجاً تغطي احتياجات الأسرة من الأدوات الكهربائية المنزلية، حيث تم طرح منتجات جديدة منها البرادات باللونين الأبيض والفضي، وتبريد عادي وبتشيكلة متنوعة من قياسات (12-16- 22-24) قدماً، منها قياس 22 قدماً تعمل على الأنفرتر في ظل ظروف الانقطاعات الطويلة للتيار الكهربائي، والاعتماد على الطاقة البديلة.

وأشار عباس إلى أنه تم طرح تشكيلة جديدة من المنتجات الأخرى، والتي تشمل فرامات اللحمة استطاعة 2200 واط، وطباخات ليزرية شاملة استطاعة 3500 واط عالية الجودة بلونها الخشبي المميز.

وبين عباس أن الشركة أصدرت الشهر الماضي لائحة أسعار لبرادات بردى المطورة ذات التبريد العادي، وتم تحديد أسعارها، منها البراد لون أبيض قياس 24 قدماً، بسعر مبيع للمستهلك 3 ملايين و420 ألف ليرة، والبراد لون أبيض 16 قدماً، بسعر 3 ملايين و100 ألف ليرة، والبراد الأبيض 22 قدماً، بسعر 3 ملايين و225 ألف ليرة، والبراد لون فضي 22 قدماً بسعر 3 ملايين و375 ألف ليرة، والبراد الأبيض 12 قدماً، بسعر مليونين و200 ألف ليرة، والبراد الفضي 12 قدماً بسعر مليونين و250 ألف ليرة.

أما البرادات التي تعمل على الأنفرتر حسب عباس فقد تم إنتاج وطرح قياس واحد وهو 22 قدماً، منها اللون الفضي بسعر 3 ملايين و550 ألف ليرة، واللون الأبيض بسعر 3 ملايين و400 ألف ليرة، مؤكداً أن تعديل هذه الأسعار نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق المحلية الناجمة عن تداعيات الحصار الجائر على سورية، ومع ذلك فإن أسعار منتجات بردى هي أقل من أسعار مثيلاتها في السوق المحلية بنحو 20 بالمئة.

وذكر مدير شركة بردى أن مبيعات الشركة سجلت العام الماضي 8 مليارات ليرة، فيما خطة مبيعاتها البالغة 20 مليار ليرة تتضمن إنتاج وبيع 3 آلاف براد مختلفة القياسات، وألفي غسالة آلية ونصف آلية وألف فرن، وألف مكنسة كهربائية متنوعة، وألف مروحة كهربائية، والعديد من المنتجات الأخرى كالطباخات الليزرية وسخانات السندويش وفرامات اللحمة.

وأوضح المهندس عباس أنه يتم طرح منتجات الشركة في صالات البيع التابعة للشركة في دمشق وحلب واللاذقية وجبلة وصالات السورية للتجارة والمؤسسة الاجتماعية العسكرية، مبيناً أن التقسيط متاح من خلال المنافذ المذكورة للأشخاص الموطنة رواتبهم في المصرف العقاري بدمشق، وكل فروع المصرف بالمحافظات، ومن خلال قرض التوفير للسلع المعمرة عبر السورية للتجارة وصالاتها التابعة، وللعسكريين من خلال المؤسسة العسكرية المشروع التعاوني المنزلي.

وأشار عباس إلى أن الشركة لديها آلات حديثة (سي إن سي) لتصنيع القوالب المعدنية والبلاستيكة والقطع التبديلية، حيث حققت من خلال عقود التشغيل للغير خلال هذا العام 60 مليون ليرة.

أحمد سليمان

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