الطقس غداً… الجو بين الصحو والغائم جزئياً وتحذير من حدوث الصقيع

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة غداً ارتفاعها لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة، جراء تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً، وبارداً نسبياً خلال الليل، مع تحذير من حدوث صقيع في المرتفعات الجبلية، وتشكل ضباب في المناطق الوسطى والشمالية الغربية والقلمون وغوطة دمشق.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة في المناطق الغربية والجزيرة، وجنوبية إلى جنوبية شرقية في باقي المناطق، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…