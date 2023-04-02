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الصين تطلق بنجاح قمراً صناعياً جديداً إلى الفضاء

2023-04-02

بكين-سانا

أطلقت الصين بنجاح اليوم قمراً صناعياً جديداً إلى مداره المخطط له مسبقاً على متن صاروخ جديد من طراز “تي ال-2 واي 1”.

وذكرت وكالة شينخوا أن الصاروخ الذي يعرف باسم “تي ال-2 واي 1” انطلق من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غرب الصين، وسيستخدم القمر الصناعي الذي يحمله في تجارب التصوير بالاستشعار عن بعد وغيرها من عمليات التحقق التقنية.

كما ستتحقق الرحلة من البرنامج العام للصاروخ والتنسيق بين الأنظمة للحصول على معلومات حول بيئة الطيران.

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