وقفة في نابلس دعماً للأسرى في معتقلات الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

شهدت مدينة نابلس بالضفة الغربية اليوم وقفة دعم للأسرى الفلسطينيين، جراء ما يتعرضون له من ممارسات تنكيلية بحقهم في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

ووفق وكالة وفا الفلسطينية، رفع المشاركون في الوقفة التي دعت إليها اللجنة الوطنية لدعم الأسرى في نابلس ونادي الأسير الأعلام الفلسطينية،

ولافتات تندد بسياسة القمع والتنكيل التي يمارسها الاحتلال بحق الأسرى، ولا سيما المرضى منهم، داعين إلى أوسع مشاركة في حملة لإطلاق سراح الأسير المصاب بالسرطان وليد دقة الذي دخل عامه الـ 38 في الاعتقال، ومطالبين المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لإنقاذ حياته.

ويعاني الأسير دقة 60 عاماً من تدهور مستمر في حالته الصحية وسط مخاطر حقيقية على حياته، جراء مماطلة سلطات الاحتلال في تقديم العلاج اللازم له، ولا سيما أنه يعاني من التهاب رئوي حاد، وانخفاض في خضاب الدم، وإرهاق وآلام في مختلف أنحاء جسمه، إضافة إلى إصابته بنوع نادر من السرطان يصيب نخاع العظم ويعرف بـ “التليف النقوي”.

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