إنقاذ أكثر من 90 مهاجراً قبالة السواحل الليبية

روما-سانا

أعلنت منظمة “اس او اس ميديترينيان” الإنسانية اليوم أنه تم إنقاذ 92 مهاجراً غير شرعي، بينهم نحو 40 قاصراً قبالة السواحل الليبية.

ونقلت شبكة سكاي نيوز عن المنظمة قولها: إن سفينة أوشن فايكينغ تستخدمها المنظمة أنقذت المهاجرين أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى أوروبا، موضحة أن المهاجرين ومن بينهم 9 نساء، ونحو 40 قاصراً كانوا من دون سترات نجاة في زورق مكتظ.

وأضافت المنظمة: إن “المهاجرين كانوا منهكين، وكان بعضهم يعانون من حروق ناتجة عن الوقود، إضافة إلى إصابات أخرى.”

وتعتبر المنظمة أن الهجرة الدولية وسط البحر المتوسط طريق الهجرة الأخطر في العالم، وبحسب الوكالة التابعة للأمم المتحدة فإن 1417 شخصاً فقدوا فيه خلال العام الماضي.

وكان 29 مهاجراً لقوا مصرعهم في أواخر آذار الماضي قبالة سواحل تونس أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا.

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