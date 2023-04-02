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تجهيز طريقين ببقايا مقالع في قرية حبران بريف السويداء

2023-04-02

السويداء-سانا

جهزت مديرية الخدمات الفنية بالسويداء طريقين ببقايا مقالع لتخديم منازل مواطنين في قرية حبران بريف المحافظة الجنوبي.

وذكر رئيس مجلس بلدية حبران حكمت العنداري في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الطريقين المجهزين في المنطقة الشمالية للقرية يساهمان في تخفيف أعباء التنقل على المواطنين، وتسهيل وصول السيارات والآليات لأماكن إقامتهم.

وبين العنداري أن الطريق الأول تم بتمويل من الموازنة المستقلة للمحافظة والثاني بموجب إعانة قدمت للمجلس البلدي في حبران.

وتقع قرية حبران في ريف المحافظة الجنوبي على بعد 12 كيلو متراً عن مركز محافظة السويداء.

عمر الطويل

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