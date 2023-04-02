إكثار بذار درعا يتابع الكشوف على الحقول الإكثارية

درعا-سانا

تتابع المؤسسة العامة لإكثار البذار في درعا أعمال الكشوف الحقلية على حقول القمح والشعير المتعاقد عليها مع الفلاحين وأعمال صيانة مركز الغربلة والتعقيم.

وأشار مدير الفرع المهندس سامر الزامل في تصريح لمراسل سانا اليوم إلى أن محصولي القمح والشعير المتعاقد عليهما هما حاليا بمرحلة الاستطالة، واصفاً واقع المحصول بالجيد بعد الهطولات المطرية الأخيرة.

ولفت الزامل إلى أن لدى الفرع خطة للموسم الحالي تتضمن إنتاج نحو 14 ألف طن من بذار القمح و1020 طناً من بذار الشعير، مبيناً أن الصعوبات التي يعاني منها الفرع هذا الموسم تتعلق بمحدودية أماكن التخزين بالمستودعات والعراء.

وباع فرع درعا للفلاحين والجمعيات الفلاحية للموسم الحالي نحو 5675 طناً من بذار القمح و314 طناً من بذار الشعير.

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