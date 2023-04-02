شؤون الأسرى الفلسطينيين تستنكر الصمت الدولي تجاه جريمة القتل البطيء التي يرتكبها الاحتلال بحق الأسير وليد دقة

القدس المحتلة-سانا

استنكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين الصمت الدولي تجاه جريمة القتل البطيء التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسير وليد دقة المصاب بسرطان النخاع الشوكي، مطالبة بتحرك جدي وسريع لإنقاذ حياته.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن الهيئة قولها في بيان اليوم: إن صحة الأسير دقة في تدهور مستمر وسط مخاطر حقيقية على حياته، جراء إهمال سلطات الاحتلال المتعمد ومماطلتها في تقديم العلاج اللازم له، مشيرة إلى أنه يعاني من التهاب رئوي حاد وانخفاض في الهيموغلوبين وإرهاق وآلام في مختلف أنحاء جسمه.

وطالبت الهيئة مؤسسات المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية، وإنقاذ حياة الأسير دقة الذي يقتله الاحتلال بتركه فريسة لمرض السرطان، وباتخاذ تدابير جدية لإلزام الاحتلال بالإفراج عن جميع الأسرى وفي مقدمتهم المرضى.

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