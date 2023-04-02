استطلاع: 71% من البريطانيين لا يثقون بقدرة حكومة بلدهم على معالجة الجريمة

لندن-سانا

أظهر استطلاع جديد للرأي أن الغالبية العظمى من البريطانيين لا يثقون بقدرة حكومة بلدهم على معالجة وتقليل معدلات الجريمة.

وأوضح الاستطلاع الذي أجرته صحيفة الغارديان البريطانية أن 71 بالمئة من الذين أدلوا بآرائهم لا يثقون بقدرة حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك على تقليل الجريمة بشكل ناجح والحد منها.

وأشار الاستطلاع إلى أن كلا الحزبين الرئيسيين في بريطانيا “المحافظين والعمال” يعطيان أولوية قصوى لتنفيذ التعهدات الخاصة بمعالجة معدلات الجريمة والسلوكيات المعادية للمجتمع قبل الانتخابات المحلية في شهر آيار المقبل.

ووفقاً لصحيفة الغارديان فإن فقدان الثقة الشديد في حكومة حزب المحافظين أصبح حاجزاً انتخابياً كبيراً أمام إحياء الحزب لآمال الفوز في الانتخابات، وهو ما ظهر في الاستطلاع، حيث قال 52 بالمئة من بين أولئك الذين دعموا حزب المحافظين في الانتخابات الأخيرة وقرروا عدم دعمه مجدداً: إن السبب الرئيسي هو أنهم فقدوا الثقة في الحزب، فيما قال 16 بالمئة منهم: إن السبب الرئيسي هو أن حزب المحافظين يدير البلاد بشكل سيىء.

يشار إلى أن بريطانيا سجلت العام الماضي أكبر عدد من الجرائم منذ 20 عاماً، مدفوعة بارتفاع حاد في جرائم الاحتيال والاغتصاب والهجمات العنيفة.

وحسب بيانات رسمية تم تسجيل 6.3 ملايين جريمة عام 2022 في ارتفاع بنسبة 4 بالمئة مقارنة بسنوات أخرى.

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