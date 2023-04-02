صناعة الطاقة الكهروضوئية في الصين تسجل نمواً قوياً خلال العام الجاري

بكين-سانا

أظهرت بيانات رسمية صينية اليوم أن قطاع الطاقة الكهروضوئية في الصين سجل نمواً قوياً في الشهرين الأولين من العام الجاري، مع تسجيل معدلات نمو للمنتجات الرئيسية في السلسلة الصناعية على أساس سنوي بنحو 60 بالمئة.

وأوضحت بيانات أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية نشرتها وكالة شينخوا أنه خلال فترة الشهرين الأولين من العام الجاري، ارتفع إنتاج الخلايا الكهروضوئية المصنوعة من السيليكون البلورية بنسبة 57.5 بالمئة، ليصل إلى 62.2 جيجاوات، بينما ارتفع إنتاج الوحدات بنسبة62.2 بالمئة.

وأضافت البيانات: إن الصين أنتجت نحو 176 ألف طن من البولي سيليكون خلال الفترة المذكورة بزيادة أكثر من 60 بالمئة عن العام الماضي، كما توسع إنتاج رقائق البولي سيليكون بنسبة 78 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

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