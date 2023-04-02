مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين في إطلاق نار بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية

واشنطن-سانا

قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون إثر إطلاق نار في موقف للسيارات بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وذكرت شبكة “ايه بي سي” الإخبارية الأمريكية أن الحادث وقع في محلة ويست هيلز، حيث جرى إطلاق النار في موقف سيارات خاص بمتجر “تريدر جو” فيما يبدو أنه صفقة لتجارة المخدرات، وأسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين.

وسجلت الولايات المتحدة منذ مطلع العام الجاري أكثر من 129 حادثة إطلاق نار، وسط استمرار الجدل حول حق حيازة السلاح الفردي مع انتشار العنف في المجتمع الأمريكي.

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