درعا-سانا

أجرت ورشات دائرة الطرق في مديرية الخدمات الفنية بدرعا صيانة لطريق زراعي في ريف درعا الغربي.

رئيس دائرة الطرق في المديرية المهندس بركات الضماد ذكر بتصريح لمراسل سانا اليوم أن الطريق الذي يبلغ طوله بحدود كيلو متر واحد، يصل من بلدة كويا إلى المنطقة الزراعية في الوادي، مبيناً أن إجراءات الصيانة فرضتها ضرورات تتعلق بتسهيل وصول المزارعين إلى أراضيهم.

ووفقاً للضماد فإن الطريق معبد سابقاً ولكنه يتعرض لبعض الردميات بسبب الأمطار الهاطلة في فصل الشتاء، ما يستوجب صيانته بشكل دوري.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency