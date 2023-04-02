بايرن ميونخ يفوز على بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني

برلين-سانا

فاز فريق بايرن ميونخ على بوروسيا دورتموند بنتيجة 4-2 ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وسجل أهدف بايرن ميونخ دايوت أوباميكانو بالدقيقة 13 وتوماس مولر ثنائية بالدقيقتين 18 و23 وكينجسلي كومان في الدقيقة 50، فيما أحرز هدفي دورتموند ايمري تشان ودونيل مانيل في الدقيقتين 72 و90 من زمن المباراة.

وبهذا الفوز رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 55 نقطة، واعتلى صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني بفارق نقطتين عن بوروسيا دورتموند الذي تراجع إلى مركز الوصافة.

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