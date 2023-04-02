استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شمال الخليل

القدس المحتلة-سانا

استشهد شاب فلسطيني مساء اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص باتجاه الفلسطيني محمد برادعية 23 عاماً الذي كان يقود مركبته قرب بلدة بيت أمر، وأصابته بجروح خطيرة وتركته ينزف، ومنعت مركبات الإسعاف من الوصول إليه إلى أن ارتقى شهيدا.

وزعمت سلطات الاحتلال أن ثلاثة من جنودها أصيبوا بجروح، اثنان منهم بحالة خطيرة، في عملية دهس نفذها الشاب الفلسطيني قبل استشهاده.

إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص و قنابل الغاز السام ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بالاختناق.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال منذ بداية العام إلى 93 شهيداً بينهم 17 طفلاً.

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