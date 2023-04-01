طقس الغد.. الحرارة إلى ارتفاع والجو غائم جزئياً بشكل عام

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتقترب من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً بشكل عام، مع بقاء فرصة لهطل زخات محلية من المطر فوق المناطق الساحلية والشمالية والشمالية الشرقية، ويكون الجو باردا ليلاً نسبياً بشكل عام.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 50 كيلومتراً بالساعة، وخاصة على المرتفعات الساحلية تتحول مساء إلى شمالية غربية على المناطق الداخلية، والبحر متوسط إلى خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…