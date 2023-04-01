تكريم 15 مدرساً من التعليم المهني في القنيطرة لإنجازهم معرض ألبسة

دمشق-سانا

كرمت وزارة التربية اليوم 15 مدرساً من الأطر التدريسية والإدارية في ثانوية البطيحة المهنية التابعة لمديرية تربية القنيطرة، لدورهم الفاعل في إنجاز معرض فني تخصصي بتصاميم الألبسة ومهنة الخياطة.

وأوضح وزير التربية الدكتور دارم طباع خلال التكريم الذي جرى اليوم في مبنى الوزارة بدعم من شركة (بنى) للاستشارات والدراسات أن الهدف من هذا التكريم تحفيز المدرسين على بذل المزيد من الجهود لتفعيل الأنشطة والفعاليات اللاصفية، وتعزيز دور التعليم المهني في تلبية حاجة سوق العمل في المجالات الصناعية والتجارية المختلفة.

ولفت الدكتور طباع إلى أن نجاح مخرجات التعليم المهني يرتبط بالعلاقة التشاركية مع القطاع الخاص لجهة توفير فرص العمل، معرباً عن أمله في أن يأخذ التعليم المهني دوره الفاعل لخدمة المجتمع بالشكل الأمثل.

مدير التعليم المهني والتقني بالوزارة المهندس فهمي الأكحل نوه بالجهود التي بذلتها الأطر الإدارية والتدريسية في الثانوية التي استحقت التكريم، مشيراً إلى أن العديد من الألبسة وقطع الكروشيه والتطريز التي كانت في المعرض نفذت بطريقة إعادة تدوير أعمال وقطع سابقة.

رحاب علي

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