أمام الرئيس الأسد… الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية في الهند يحتفل بعيد الطالب السوري
2023-04-01
المقداد يصل إلى القاهرة لبحث العلاقات الثنائية بين سورية ومصر وسبل تطويرها
2023-04-01
الدفاع الروسية: إرهابيو (النصرة) و(التركستاني) يعتدون على مناطق آمنة في منطقة خفض التصعيد
2023-04-01
المجلس السياسي الأعلى اليمني يدين اعتداءات الكيان الصهيوني الأخيرة على سورية وفلسطين
2023-04-01
الحملة الشعبية العربية والدولية لكسر الحصار على سورية: هناك رابط بين معركتي كسر الحصار والتصدي للاحتلال الإسرائيلي
2023-03-31
ورشة عمل سورية تونسية حول تطوير قطاع الثروة الحيوانية
2023-03-31
الخارجية الإيرانية تدين اعتداءات الكيان الصهيوني الأخيرة على سورية
2023-03-31
محليات
هزتان أرضيتان بقوة 4 درجات شمال اللاذقية
2023-04-01
مبادرة تطوعية لمعلمة في السويداء لتأسيس نادي لخدمة ذوي الإعاقة مجاناً
2023-04-01
الهيئة العليا للبحث العلمي تصدر العدد الخامس عشر من سلسلة العلم والتقانة والابتكار
2023-04-01
توزيع سلات غذائية وألبسة في السويداء بمناسبة شهر رمضان
2023-04-01
المركز الوطني للزلازل: 6 هزات أرضية شدتها أقل من 4.4 درجات منذ الأمس وحتى الثامنة صباحاً
2023-04-01
إعادة تشغيل 8 آبار بالسويداء
2023-04-01
الحرارة أدنى من معدلاتها وتحذير من الصقيع في المرتفعات الجبلية
2023-04-01
رياضة
ميدالية ذهبية لسورية في بطولة العالم لرفع الأثقال لفئة تحت 17 عاماً
2023-04-01
سينر يضرب موعداً مع ميدفيديف في نهائي بطولة ميامي
2023-04-01
بنفيكا يجدد عقد مدربه
2023-04-01
كادر جديد لمنتخبي السويداء بكرة القدم للأشبال والناشئين
2023-04-01
آينتراخت فرانكفورت يتعادل مع بوخوم في الدوري الألماني لكرة القدم
2023-04-01
الاتحاد أهلي حلب يفوز على الكرامة في الجولة الثامنة من دوري كرة السلة للرجال
2023-04-01
مدرب أرسنال يتوج بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنكليزي
2023-03-31
اقتصاد
انطلاق فعاليات مهرجان الياسمين (أهلاً رمضان) في ساحة باب توما بدمشق
2023-04-01
الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يؤكد صعوبة احتواء التضخم في الولايات المتحدة
2023-04-01
ارتفاع حجم استهلاك الغاز الطبيعي في الصين خلال كانون الثاني وشباط الماضيين
2023-04-01
شركة أبحاث ألمانية: نفقات واشنطن العسكرية على نظام كييف أكثر من نصف نفقاتها في حرب فيتنام
2023-03-31
ارتفاع أسعار النفط
2023-03-31
أكثر من 1000 متقدم بطلبات لصندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة في طرطوس
2023-03-30
مجلس الوزراء يوافق على زيادة سعر شراء محصول التبغ للموسم القادم
2023-03-30
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الشريط الإخباري
الرئيس الأسد للوزراء الجدد: تغيير الأشخاص ليس هدفاً بحد ذاته بل وسيلة وأداة لرفع أداء وسوية العمل
فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية في الهند يحتفل بعيد الطالب السوري
المقداد يصل إلى القاهرة لبحث العلاقات الثنائية بين سورية ومصر وسبل تطويرها
الدفاع الروسية: إرهابيو (النصرة) و(التركستاني) يعتدون على مناطق آمنة في منطقة خفض التصعيد
المركز الوطني للزلازل: 6 هزات أرضية شدتها أقل من 4.4 درجات منذ الأمس وحتى الثامنة صباحاً
الحرارة أدنى من معدلاتها وتحذير من الصقيع في المرتفعات الجبلية
أمام الرئيس الأسد… الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية
2023-04-01
أمام الرئيس الأسد
الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية
2023-04-01
soliman
سابق
الرئيس الأسد للوزراء الجدد: تغيير الأشخاص ليس هدفاً بحد ذاته بل وسيلة وأداة لرفع أداء وسوية العمل
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