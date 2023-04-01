حفل تكريم للطلبة المتطوعين لتخفيف آثار كارثة الزلزال في حماة

حماة-سانا

أقام المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة سورية حفل تكريم للطلبة المتطوعين الذين ساهموا بتخفيف آثار كارثة الزلزال، وتقديم المساعدة والدعم، وذلك على مدرج الباسل في كلية الطب البيطري.

وقال نائب رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سورية عامر طلاس نجتمع اليوم لنحيي يوم الطالب العربي السوري، ونكرم طلابنا المنتمين إلى الاتحاد الذين لم يبخلوا بجهودهم وعطائهم وإغاثاتهم عندما تعرضت سورية لكارثة الزلزال، حيث أسهموا في إنقاذ المصابين، ومساعدة فرق الإسعاف في تقديم العون للمنكوبين.

ولفت رئيس جامعة حماة الدكتور عبد الرزاق سالم إلى أن الجامعة تحتضن اليوم حفل التكريم اعتزازاً وتقديراً منها للطلبة الذين قدموا أعمالاً إغاثية مميزة خلال كارثة الزلزال، مؤكداً حرص الجامعة على تعزيز دور الاتحاد الوطني للتعبير عن تطلعات الجماهير الطلابية للمشاركة بفاعلية في عملية إعادة إعمار سورية.

وفي تصريحات لمراسل سانا بين عضو المكتب التنفيذي للاتحاد عمار عقدة أن قيادة الاتحاد كرمت نخبة من الطلاب المتطوعين الذين شكلت استجابتهم السريعة للكارثة، ومد يد العون للمتضررين دعماً كبيراً في تخفيف آثار وتداعيات الزلزال.

وأشار رئيس فرع حماة لاتحاد طلبة سورية فريد مغمومة إلى أن الاتحاد قام بتكريم نحو 250 طالباً وطالبة من المتطوعين الذين شاركوا من خلال عدة فرق استجابت لتخفيف تداعيات الزلزال على المتضررين بالتعاون مع الجهات المعنية.

رئيس فرع الجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا لاتحاد الطلبة سيف الدين أسعد، أكد أن فرع الاتحاد كان موجوداً بمختلف كوادره منذ اللحظات الأولى لكارثة الزلزال، وتنوعت خدماتهم ما بين إسعاف الجرحى، وزيارة مراكز الإيواء وتقديم المساعدات الغذائية والعينية للمقيمين فيها.

وذكرت يافا جابر من فريق الدعم النفسي لفرع حماة لاتحاد الطلبة أن أعضاء الفريق قدموا برامج دعم نفسي للأهالي في مراكز الإيواء في محافظتي حماة وحلب للتخفيف من صدمة الزلزال والعودة تدريجيا لممارسة الحياة الطبيعية للمتضررين.

من جهتها رند المحمود من الفريق الطبي أكدت أنها وزملاءها كانوا موجودين مع الفرق الإسعافية والطبية في مشفى حماة الوطني، لتقديم الخدمات العلاجية للمصابين، وتحديد احتياجات المقيمين في مراكز الإيواء للأدوية للعمل على تأمينها لهم مجاناً.

حضر الحفل أمين فرع حماة لحزب البعث المهندس أشرف باشوري وفعاليات طلابية وحزبية وإدارية.

عبد الله الشيخ

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