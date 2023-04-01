مقتل جندي أرميني وإصابة آخر خلال اشتباك حدودي مع القوات الأذربيجانية

يريفان-سانا

أعلنت وزارة الدفاع في أرمينيا مقتل جندي وإصابة آخر في حادث تبادل إطلاق نار على الحدود مع أذربيجان.

وأوضحت الوزارة في بيان نقله موقع روسيا اليوم أنه “في القسم الجنوبي الشرقي من المنطقة الحدودية وفي ظروف رؤية سيئة للغاية، وبسبب سوء فهم، وقع تبادل لإطلاق النار بين جنود القوات المسلحة الأرمينية والقوات الأذربيجانية، وإثر ذلك قتل جندي من قواتنا وأصيب آخر”.

ولفت البيان إلى أن “التحقيق جار لتوضيح ملابسات الحادث”.

يذكر أن الحدود الأرمينية الأذربيجانية تشهد بين الحين والآخر حوادث مماثلة وذلك بعد أن توصل الجانبان في تشرين الثاني من عام 2020 برعاية روسيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار أنهى نزاعاً في إقليم قره باغ استمر نحو شهر ونصف الشهر وذهب ضحيته المئات من قوات الجانبين.

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