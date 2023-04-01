فتوح: جريمة قتل الاحتلال للفلسطيني محمد العصيبي تصعيد خطير

القدس المحتلة-سانا

أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح جريمة إعدام الشاب الفلسطيني محمد العصيبي، الذي ارتقى شهيداً اليوم متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال أمس قرب باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى.

وأكد فتوح في تصريح أوردته وكالة وفا الفلسطينية أن هذه الجريمة البشعة التي أدت إلى استشهاد العصيبي 26 عاماً من قرية حورة بالنقب، أثناء محاولته حماية سيدة فلسطينية من الاعتداء عليها من قبل قوات الاحتلال تعد تصعيداً خطيراً بحق الشعب الفلسطيني، ما ينذر بإشعال المنطقة برمتها.

وشدد فتوح على أن الشعب الفلسطيني سيستمر بكل الإمكانات والسبل المتاحة في الدفاع عن المسجد الأقصى أمام غطرسة الاحتلال.

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