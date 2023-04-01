وزير الدفاع الألماني يقر بأن مخزون الأسلحة لدى بلاده بات محدوداً

برلين-سانا

أقر وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن الاستمرار في إمداد أوكرانيا بالأسلحة أحدث فجوات تسليح في جيش بلاده لا يمكن سدها إلا بعد سنوات طويلة مؤكداً أن “مخزون الأسلحة أصبح محدوداً”.

وقال بيستوريوس في مقابلة مع صحيفة فيلت الألمانية: “إنه في أعقاب تصدير الأسلحة إلى أوكرانيا أصبحنا نعلم جميعاً أنه لا يمكن سد الفجوات الحالية في مجال التسليح بالكامل بحلول عام 2030 حيث سيستغرق الأمر سنوات” مضيفاً: “في الواقع ومثل الدول الأخرى لدينا مخزون محدود”.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف أكد الثلاثاء الماضي أن ألمانيا تلعب دوراً نشطاً في ضخ السلاح إلى أوكرانيا بينما ذكرت مجلة شبيغل الألمانية في وقت سابق أن وزارة المالية الألمانية تعتزم الحصول على موافقة البوندستاغ على زيادة في حصة الميزانية التي يتم من خلالها تمويل مساعدات لنظام كييف من 2.2 مليار إلى 5.4 مليارات يورو هذا العام في ظل تكبده خسائر فادحة في المعدات العسكرية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency