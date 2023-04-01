إعادة تشغيل 8 آبار بالسويداء

السويداء-سانا

أعادت ورشات المؤسسة العامة لمياه الشرب بالسويداء تشغيل 8 آبار لمياه الشرب في عدد من مناطق المحافظة، وذلك بعد الانتهاء من إصلاحها.

وذكر معاون مدير عام المؤسسة المهندس أمين غزالي في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الآبار المعاد تشغيلها شملت الرحى 4 و 5 و الثعلة 4 و 16 و شهبا المنطقة الصناعية والقريا 4 وسهوة البلاطة 4 وتيما 2، مبيناً أنه تم إصلاح المضخات الغاطسة فيها كونها قديمة وتتعرض للأعطال جراء عدم استقرار المنظومة الكهربائية المغذية لها.

ولفت المهندس غزالي إلى أن ورشات المؤسسة في حالة متابعة لصيانة وإصلاح الآبار المعطلة، وذلك حسب الإمكانيات المتوافرة والأولويات الموضوعة التي تحددها أهمية البئر وموقعه.

عمر الطويل