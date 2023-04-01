خلال نيسان الجاري.. روسيا تترأس جلسات مجلس الأمن الدولي

موسكو-سانا

بدأت روسيا اليوم تولي الرئاسة الدورية في مجلس الأمن الدولي، وذلك لمدة شهر واحد.

وأوضحت وكالة نوفوستي أن المواضيع الرئيسية التي ستتم مناقشتها خلال هذه الفترة، هي مخاطر تصدير الأسلحة، وتعددية الجوانب الفعالة من خلال حماية مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، حيث سيترأس وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف جلسة للمجلس يوم الـ 24 من الشهر الحالي، إضافة إلى ترؤسه جلسة حول السلام في الشرق الأوسط في الـ 25 من الشهر ذاته.

وأشارت الوكالة إلى أن روسيا تخطط لإطلاع المشاركين في اجتماعات المجلس على الإجراءات التي تتخذها لحماية الأطفال من القصف الأوكراني، والمخاطر الناجمة عن انتهاكات الاتفاقات بشأن تصدير المواد ذات الاستخدام العسكري.

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