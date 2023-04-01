الحرارة أدنى من معدلاتها وتحذير من الصقيع في المرتفعات الجبلية

دمشق-سانا

يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي، يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكلٍ عام، مع فرصة لهطل زخات محلية من المطر فوق المناطق الساحلية، ويستمر الجو بارداً ليلاً ويحذر من حدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية على المنطقة الساحلية والجنوبية، وغربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق، وبين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها الـ 50/كم/سا تثير الغبار في المناطق الشرقية والبادية، والبحر متوسط إلى خفيف ارتفاع الموج.

غداً توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتقترب من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة، ويكون الجو غائماً جزئياً بشكلٍ عام مع بقاء فرصة لهطل زخات محلية من المطر فوق المناطق الساحلية والشمالية الشرقية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام: