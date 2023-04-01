18 ألف وفاة جراء الإنفلونزا في الولايات المتحدة

واشنطن-سانا

سجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها 26 مليون حالة إصابة و18 ألف حالة وفاة بسبب الإنفلونزا خلال موسم الشتاء في الولايات المتحدة.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية ما جاء في بيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أنه تم تسجيل 138 حالة وفاة بين الأطفال بسبب الإنفلونزا في البلاد حتى الآن خلال موسم الشتاء، مشيرة إلى أن حوالي 1220 شخصا نقلوا إلى المستشفى بسبب الإنفلونزا في الأسبوع الأخير المنتهي يوم الـ 25 من آذار الماضي.

وتوصي المراكز الأمريكية بأن يحصل كل شخص من عمر 6 أشهر وما فوق على اللقاح السنوي المضاد للإنفلونزا، طالما استمر انتشاره.

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