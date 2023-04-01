الجيش الروسي يدمر معقلين للقوات الأوكرانية في دونيتسك

موسكو-سانا

قضى الجيش الروسي على نحو 15 جندياً أوكرانياً، بعد تدميره معقلين لهم على محور دونيتسك في منطقة ماريينكا.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن رئيس المركز الصحفي لتجمع قوات الجنوب الروسية إيفان بيغما قوله اليوم: إنه “على محور دونيتسك في منطقة ماريينكا دمرت وحدات هجومية للتجمع، بدعم من الدبابات وناقلات الجند المدرعة معقلين للقوات الأوكرانية، وكبدت هذه القوات خسائر بلغت خلال المعركة 15 قتيلاً”.

وقضت القوات الروسية أمس على 440 عسكرياً ومرتزقاً تابعاً للقوات الأوكرانية، ودمرت مستودعاً للوقود، وأسقطت ثلاث مسيرات أوكرانية في منطقة خيرسون.