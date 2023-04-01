آينتراخت فرانكفورت يتعادل مع بوخوم في الدوري الألماني لكرة القدم

برلين-سانا

تعادل فريق آينتراخت فرانكفورت مع ضيفه بوخوم بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الألماني الدرجة الأولى.

افتتح فريق بوخوم التسجيل عن طريق اللاعب تاكوما أسانو في الدقيقة 14 في حين عدل اللاعب راندال كولو مواني النتيجة لفريق آينتراخت فرانكفورت في الدقيقة 22 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع آينتراخت فرانكفورت رصيده الى 41 نقطة في المركز السادس في جدول ترتيب فرق الدوري الالماني، كما رفع بوخوم رصيده إلى 26 نقطة في المركز الرابع عشر.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency