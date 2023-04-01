مقتل ستة أشخاص في هجوم إرهابي في بوركينا فاسو

واغادوغو-سانا

قتل ستة أشخاص في هجوم شنه إرهابيون على قرية في إقليم ياتينغا شمال بوركينا فاسو.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر أمني في بوركينا فاسو قوله في تصريح اليوم: “إن أكثر من مئة إرهابي هاجموا قرية كوسوكا في إقليم ياتينغا، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص بينهم أربعة عسكريين وسقوط خسائر في صفوف الإرهابيين” مشيراً الى أن طائرات حربية شاركت في عملية تعقب الإرهابيين وقضت على نحو ثلاثين منهم أثناء فرارهم.

وتشهد بوركينا فاسو منذ عام 2015 هجمات إرهابية متكررة أسفرت عن آلاف القتلى والجرحى وهجرت نحو مليوني شخص من ديارهم.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency