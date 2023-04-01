الأوقاف الفلسطينية تدعو المؤسسات الدولية إلى الضغط على الاحتلال لوقف اعتداءاته على المقدسات

القدس المحتلة-سانا

دعت وزارة الأوقاف الفلسطينية المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتها والضغط على الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه لوقف اعتداءاتهم المتواصلة ضد المقدسات الفلسطينية.

وفي تصريح لوكالة وفا أوضح وزير الأوقاف حاتم البكري أن الاحتلال يسعى إلى تهويد الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل بالضفة الغربية، ضارباً بعرض الحائط الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكفل عدم المساس بالإرث التاريخي والمقدسات الدينية، وذلك جراء صمت المجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكناً تجاه هذه الجريمة، داعياً الفلسطينيين إلى الرباط فيه لإفشال هذا المخطط الاستعماري.

وأشار البكري إلى أنه رغم تضييقات الاحتلال توافد المصلون منذ ساعات الصباح الأولى إلى البلدة القديمة والحرم لتأدية شعائر صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك.

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