مياه دمشق وريفها تنفذ وصلة لإرواء منطقة الطبالة في عين ترما بريف دمشق

دمشق-سانا

قامت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دمشق وريفها بتنفيذ وصلة لمنطقة الزينية والحارات الأخيرة من منطقة الطبالة في بلدة عين ترما من فرع خط الإرواء المغذي للبلدة من محطة ضخ جوبر.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها أنه تم ضخ المياه، والتأكد من وصولها بشكل جيد للمنطقة، مشيرة إلى أن المؤسسة قامت مؤخراً بإيصال المياه لبلدات (عين ترما – حزة وكفربطنا) في الغوطة الشرقية بعد إعادة تأهيل محطة ضخ جوبر وخط الإرواء.

ولفتت المؤسسة إلى أن الأعمال التي تقوم بها تهدف لإيصال مياه الشرب لكل قرى وبلدات الغوطة الشرقية.

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