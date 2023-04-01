نيبينزيا: نشر أسلحة نووية تكتيكية روسية في بيلاروس لا ينتهك الالتزامات الدولية

نيويورك-سانا

جدد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا التأكيد على أن قيام بلاده بنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس لا ينتهك الالتزامات الدولية.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن نيبينزيا قوله خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي اليوم إنه “في إطار التعاون بين دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوروبا، ووفقاً لتقديرات مختلفة يمكن بالفعل نشر بين 100 و150 قنبلة نووية تكتيكية أمريكية في المجال النووي، علاوة على ذلك فإن تحديث كل من هذه المخزونات وحاملات الأسلحة النووية المحتملة هو فقط اكتساب للزخم.”

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن السبت الماضي أن روسيا وبيلاروس توصلتا إلى اتفاق بشأن نشر أسلحة نووية تكتيكية على أراضي بيلاروس دون الإخلال بالالتزامات المتعلقة بمنع انتشار الأسلحة النووية.

من جهة أخرى أكد نيبينزيا أن تصريحات الغرب حول إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا الاتحادية تتطلب من موسكو ردوداً عسكرية على أفعال الغرب العدوانية الاستفزازية، مشيراً إلى أن السلام في أوكرانيا كان سيتحقق منذ فترة طويلة لو كانت الولايات المتحدة أوقفت ضخ الأسلحة إلى نظام كييف.

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