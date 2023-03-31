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مصرع 10 أشخاص جراء انهيار منجم شمال السودان

2023-03-31

الخرطوم-سانا

لقي 10 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون واعتبر آخرون في عداد المفقودين، إثر انهيار منجم في وادي حلفا شمال السودان.

وأعلن والي الولاية الشمالية السودانية الباقر أحمد علي في تصريح لوكالة الأنباء السودانية استمرار العمل على إنقاذ العمال من داخل منجم جبل الأحمر.

وذكرت مصادر محلية أن العمال كانوا يبحثون عن الذهب داخل آبار المناجم بموقع التركمان الذي يبعد عن مدينة حلفا 70 كيلومتراً، وبسبب استخدام الآليات الثقيلة والبسيطة في المناجم المحيطة تصدع الموقع من عدة جهات وانهار أحد أسقف الجبال، ما أدى إلى سقوط العديد من القتلى.

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