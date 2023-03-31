583234 طالباً وطالبة مسجلين للتقدم إلى امتحانات الشهادات العامة القادمة

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التربية اليوم أن عدد الطلاب المسجلين للتقدم إلى شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بفروعها كافة للعام الدراسي الحالي يبلغ 583234 طالباً وطالبة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن عدد الطلاب المسجلين للتقدم لامتحان الثانوية العامة الفرع الأدبي 74982 طالباً، والفرع العلمي 152704 طلاب، ليكون عدد المتقدمين للثانوية العامة بفرعيها الأدبي والعلمي 227686 طالباً وطالبة.

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين للثانوية الصناعية 16418 طالباً، والنسوية 3406 طلاب، والتجارية 7266 طالباً، بحيث يكون مجموع عدد المتقدمين للثانوية المهنية باختصاصاتها كافة 27090 طالباً وطالبة، أما المتقدمون للثانوية الشرعية فبلغ عددهم 1434 طالباً وطالبة.

وأوضحت الوزارة أن عدد التلاميذ المتقدمين لشهادة التعليم الأساسي 319262 تلميذاً وتلميذة، وللإعدادية الشرعية 7758 تلميذاً وتلميذة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الطلاب والطالبات المسجلين للتقدم لشهادتي التعليم الأساسي والثانوي من المناطق التي تقع تحت سيطرة المجموعات الإرهابية المسلحة والذين سيقدمون امتحاناتهم في المراكز المخصصة لهم في مديريات تربية (الحسكة وحلب والرقة وإدلب ودير الزور) بلغ 12500 طالب وطالبة.

رحاب علي

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