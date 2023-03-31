القوات الروسية تدمر مستودعاً للوقود وتسقط 3 طائرات أوكرانية مسيرة في خيرسون

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 440 عسكرياً ومرتزقاً تابعاً للقوات الأوكرانية وتدمير مستودع للوقود، وإسقاط ثلاث مسيرات في منطقة خيرسون خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزرة في تقريرها اليومي حول سير العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس: إن الأعمال النشطة للقوات الروسية في عدة مناطق من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وخيرسون وزابوروجيه، أسفرت عن مقتل 440 عسكرياً أوكرانياً وتدمير 15 مركبة قتالية مصفحة، وسبع مركبات عسكرية خاصة، وخمسة مدافع ميدان، وتسع شاحنات صغيرة، ومدفعي ميدان ذاتيي الحركة.

وأضافت الوزارة: إن القوات الروسية دمرت مستودعاً للوقود تابعا للواء الدفاع الإقليمي 126 بالقرب من أوترادوكامينكا بمنطقة خيرسون، كما اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ثلاث قذائف من راجمات الصواريخ “هيمارس”، ودمرت ثلاث مسيرات أوكرانية في خيرسون.

وأكدت الدفاع الروسية أنه تم منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تدمير404 طائرات، و227 مروحية، و3625 مسيرة ، و415 نظام صواريخ مضاد للطائرات، و8487 دبابة ومركبة قتالية مصفحة أخرى، و1076 مركبة قتالية من راجمات صواريخ متعددة، و4469 وحدة من مدافع الميدان والهاون ، و9231 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.

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