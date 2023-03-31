السورية للاتصالات: استعادة الاشتراكات الهاتفية الملغاة مالياً حتى الخميس القادم

دمشق-سانا

دعت الشركة السورية للاتصالات مشتركيها الذين ألغيت خدماتهم الهاتفية بسبب تأخرهم عن تسديد الفواتير عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول الماضيين إلى مراجعة مراكز خطوطهم الهاتفية لتقديم طلب استرجاعها بعد دفع الذمم المالية المترتبة عليهم.

وبينت السورية للاتصالات في بيان تلقت سانا نسخة منه أن المراجعة تكون حتى قبل نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس القادم، وذلك لضمان حقهم باستعادة خطوطهم وبوابات الإنترنت، وذلك بعد تقدمهم بطلب أصولي وتسديد الذمم المالية المستحقة لذلك.

ودعت الشركة المشتركين إلى إبلاغها عن أي عقبات تواجههم ضمن المراكز الهاتفية، ليصار إلى معالجتها وذلك عبر موقعها الإلكتروني.

نور يوسف

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