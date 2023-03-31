الكرامة يكثف تدريباته استعداداً لانطلاق إياب الدوري الممتاز بكرة القدم

حمص-سانا

تدريبات مكثفة يجريها فريق الكرامة استعداداً لاستئناف الدوري الممتاز لكرة القدم بداية الشهر القادم على أرض الملعب البلدي بحمص بإشراف المدرب طارق الجبان.

وفي تصريح لـ سانا قال الجبان: إن التحضيرات لإياب الدوري بدأت قبل أسبوعين، وشملت التدريبات البدنية والتكتيكية والفنية واللقاءات الودية، والتي ساهمت في إعادة اللياقة البدنية والانسجام لأعضاء الفريق وإن فترة التوقف ساهمت في التعرف على نقاط القوة والضعف لديه.

وحول تدعيم الفريق بلاعبين جدد خلال الفترة السابقة ذكر الجبان أنه تم التعاقد مع محمد حمدكو وأنس العاجي وشادي الحموي وعلي غصن، وهذه التعاقدات مهمة جداً لتعزيز العامل الهجومي لدى الفريق، ونأمل أن تساعدنا في الارتقاء بالترتيب.

ولفت الجبان إلى أن التركيز حالياً ينصب على معنويات اللاعبين لدخول مرحلة الإياب بقوة، وخاصة أنه سيفتتح مبارياته مع أهلي حلب الذي يعد من الفرق القوية والمتمكنة.

هنادي ديوب

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