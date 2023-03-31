قوات الاحتلال تعتدي على الفلسطينيين في بلدة حوارة

القدس المحتلة-سانا

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على الفلسطينيين في بلدة حوارة جنوب نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتدت على مظاهرة لإحياء الذكرى الـ 47 ليوم الأرض، وأطلقت على المشاركين فيها قنابل الغاز السام ثم اعتقلت أحدهم.

وأحيا أمس مئات الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة الذكرى الـ 47 ليوم الأرض، مؤكدين أن الشعب الفلسطيني متمسك بحقوقه الوطنية حتى تحقيق أهدافه بالحرية، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

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